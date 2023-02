L1 : Stéphanie Frappart insultée, Nicollin risque gros

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Expulsé par Stéphanie Frappart, dimanche lors du match entre Montpellier et Strasbourg, Laurent Nicollin risque gros.

Comme à son habitude, le président montpelliérain Laurent Nicollin était sur le banc du MHSC lors de la rencontre à Strasbourg, ce dimanche après-midi. Une fois de plus, Montpellier a été battu et la défaite est mal passée du côté de Laurent Nicollin, qui a dégoupillé au point d’écoper d’un carton rouge adressé par Stéphanie Frappart. L’arbitre de la rencontre a exclu le président du MHSC, sans que l’on sache vraiment pourquoi sur le direct. A en croire les informations de L’Equipe, ce carton rouge fait suite à des insultes et des propos grossiers de la part de Montpellier à l’encontre de Stéphanie Frappart, qui n’a donc pas hésité à mettre un carton rouge au dirigeant du club de l’Hérault. L’explication est terrible pour Laurent Nicollin, qui risque une très grosse suspension à la suite de ce carton rouge pour insultes et grossièretés envers un arbitre de Ligue 1.

Laurent Nicollin risque jusqu'à huit matchs de suspension

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par MHSC (@mhscofficiel)

Le quotidien national dévoile que pour ce dérapage, Laurent Nicollin risque théoriquement jusqu’à huit matchs de suspension, selon l’article 6 du barème disciplinaire de la Fédération Française de Football. En interne à Montpellier, on a toutefois bon espoir que cette sanction soit moins sévère pour Laurent Nicollin. Et pour cause, le président du MHSC n’est pas un habitué de ce genre de comportement, ce qui pourrait jouer en sa faveur. La sanction à l’encontre de Laurent Nicollin sera communiquée à l’issue de la commission de discipline qui se déroulera mercredi. La sanction dépendra en grande partie des mots exacts prononcés par le patron de Montpellier à l’encontre de Stéphanie Frappart, dont le rapport qu’elle a rédigé directement après la rencontre sera examiné par les membres de la commission de discipline de la LFP, lesquels seront ensuite en charge de prononcer leur sanction à l’encontre du dirigeant montpelliérain.