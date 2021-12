Bordeaux - OL : A quelle heure et sur quelle chaîne pour suivre le match live ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Ce week-end, l’affiche de la 17e journée de Ligue 1 sera pour l’Olympique Lyonnais, qui se déplacera sur la pelouse des Girondins de Bordeaux.

Quelle heure pour regarder Bordeaux - Lyon en direct ?

Ce match entre Bordeaux et Lyon se jouera le dimanche 5 décembre à 20h45. Au coeur du Matmut Atlantique, Jérôme Brisard sera au sifflet de cette rencontre.

Sur quelle chaîne suivre Bordeaux - Lyon ?

Comme tous les matchs du dimanche soir, ce FCGB-OL sera diffusé sur l’antenne d’Amazon Prime Vidéo. Julien Brun, Johan Micoud Ludovic Obraniak seront aux commentaires. David Astorga sera, lui, en bord terrain, et Thibault Le Rol à la présentation.

Les compos probables de Bordeaux - Olympique Lyonnais :

En pleine crise de résultats, sachant que Bordeaux est 18e de la Ligue 1 après une mauvaise série de trois défaites lors des quatre derniers matchs de L1, le FCGB aura à coeur de réagir devant son public. Mais pour cela, Vladimir Petkovic devra faire sans Koscielny.

La compo probable de Bordeaux : Costil - Kwateng, Mexer, Gregersen, Mensah - Fransergio, Onana, Oudin - Elis, Hwang, Adli.

Dans le doute après sa défaite contre Reims au Groupama Stadium mercredi, l’OL n’aura pas le droit à l’erreur contre le relégable bordelais. Sous pression après les mauvais résultats de son équipe en L1, Peter Bosz devra composer avec les absences de Dubois ou de Diomandé.

La compo probable de l’OL : Lopes - Gusto, Denayer, Boateng, Emerson - Caqueret, Guimaraes - Aouar, Paqueta, Toko Ekambi - Dembélé

Déclaration de Peter Bosz (avant le match Bordeaux-OL)

« Les résultats sont les plus importants, parce qu’on est là pour gagner des matchs, mais la manière est importante. En jouant bien, les résultats viendront. Si tu ne peux pas gagner, il faut au moins ne pas perdre. Il faut travailler et faire les choses ensemble pour gagner des matchs ensemble (...) j’ai parlé avec les joueurs, dit mes vérités, j’ai été direct, honnête. J’ai fait ça pour aider l’équipe. Dans une saison, il y a des moments difficiles, comme toutes les équipes. Dimanche, on a ce match contre Bordeaux, il faut rester concentré. Ça nous donne la possibilité de prendre 3 nouveaux points. Je demande aux joueurs expérimentés d’être présents. Mais des jeunes joueurs peuvent aussi prendre les devants, comme Malo face à Reims par exemple, qui n’a que 18 ans et qui a beaucoup donné »