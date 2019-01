L1 : Sans Neymar ni la VAR, le PSG déroule quand même

Dans : Ligue 1, PSG, Rennes.

Parc des Princes.

PSG - Rennes : 4-1.

Buts : Cavani (7e, 71e), Di Maria (60e), Mbappé (66e) pour le PSG ; Niang (28e) pour Rennes.

Malgré la VAR et son étonnante utilisation, le Paris Saint-Germain a déroulé son football en seconde période face au Stade Rennais (4-1), avec un doublé de Cavani.

Une semaine avant son duel au sommet contre l'Olympique Lyonnais, le club de la capitale avait à cœur de poursuivre son incroyable sans-faute en Ligue 1. Et comme souvent cette saison, Paris ne doutait pas longtemps. Puisque Cavani ouvrait rapidement la marque de la tête sur une offrande de Di Maria (1-0 à la 7e). Niang remettait ensuite les deux équipes à égalité d'une talonnade (1-1 à la 28e), mais le Sénégalais échappait de manière incroyable au carton rouge malgré une énorme faute sur Kehrer, et une VAR que l'arbitre est allé consulter sans daigner changer d'avis (35e). C'est Di Maria qui redonnait l'avantage aux siens d'un joli piqué suite à une belle ouverture de Thiago Silva (2-1 à la 60e). Par la suite, Mbappé se chargeait d'alourdir l'écart du droit après un service de Draxler (3-1 à la 66e). Enfin, Cavani s'offrait un doublé dans un but vide sur un caviar de Mbappé (4-1 à la 71e).

Grâce à cette large victoire (4-1), le PSG conforte bien entendu sa place de leader de la Ligue 1 avec 56 points, soit 13 unités d'avance sur son dauphin lillois... avec deux matchs en moins. Loin derrière l'invincible parisien, le SRFC cale au 10e rang du classement, à cinq longueurs du Top 5.