L1 : Samba à la fête, Neymar et le PSG se régalent

Dans : Ligue 1, PSG, SMC.

Pour son entrée en lice en Ligue 1, le champion en titre parisien a facilement déroulé son football face à un timide Stade Malherbe de Caen, qui n'a pas été aidé par son gardien (3-0).

Une semaine après sa victoire dans le Trophée des Champions, le Paris Saint-Germain a offert une grande première à Thomas Tuchel au sein du championnat de France. Dans un Parc des Princes estival, le club de la capitale ne traînait pas pour passer devant Caen, vu que Neymar effectuait un retour gagnant en L1, après sa grave blessure au pied, en ouvrant la marque du gauche suite à un service de Nkunku, et après une mauvaise relance de Samba (1-0 à la 10e). Pour ses débuts en France, Buffon se montrait ensuite décisif face à Tchokounté (19e)... avant que Rabiot ne double la mise parisienne de près dans un but vide, après un très bon travail de Di Maria sur le côté droit (2-0 à la 35e).

En deuxième période, le PSG ronronnait, et se faisait même peur à cause d'un poteau normand de Peeters (52e). Mais Weah concluait le spectacle en marquant son premier but en L1 grâce à une nouvelle bourde de Samba (3-0 à la 88e). Grâce à ce premier succès (3-0), Paris se place donc dans le peloton de tête du championnat au sein du podium... derrière le leader marseillais.