L1 : Riolo clashe les joueurs, Rothen et Ducrocq explosent !

Dans : Ligue 1.

Dans les colonnes du Monde lundi, le co-président de l’UNFP Sylvain Kastendeuch affirmait que les joueurs de Ligue 1 étaient majoritairement pour un arrêt de la saison en cours.

Une position très ferme qui est loin de faire l’unanimité chez les observateurs du ballon rond. Du côté de Daniel Riolo, on est par exemple exaspéré par cette attitude de la part des footballeurs, alors qu’une large partie de la population pourrait être amenée à reprendre le travail le 11 mai prochain. Un sujet qui a provoqué un débat véritablement enflammé sur l’antenne de RMC où l’éditorialiste de l’After Foot a poussé ses collègues (et anciens joueurs) Jérôme Rothen et Pierre Ducrocq à bout. « Les joueurs du foot se comportent comme des capricieux, comme des mecs qui veulent continuer à jouer dans leur jardin tranquillement. Je pense que l’opinion de l’UNFP n’est pas majoritairement partagée par les joueurs. J’ai lu l’interview de José Fonte (Lille) qui dit que 90 % des gens vont reprendre le boulot et que ce serait donc un manque de respect que les footballeurs ne reprennent pas. A Lille, tout le monde veut reprendre » a indiqué Daniel Riolo, ce qui a embrasé l’antenne de RMC.

« Daniel nous dit qu’à Lille, tout le monde veut reprendre mais c’est faux. La majorité des joueurs de Ligue 1 ne veulent pas reprendre et moi à leur place, je ferais la même chose. Tu ne vas pas m’envoyer au charbon s’il n’y a pas les conditions qui sont réunies pour reprendre. Dans trois semaines, il y aura le déconfinement et on verra bien ce que l’Etat aura décidé de mettre en place pour les différents corps de métier. Le football est un sport de contact, c’est incomparable avec les entreprises qui reprennent, etc. Par exemple à RMC, on va peut-être nous dire « reprenez mais soyez 20 au lieu de 50 », on se pliera à ça. Mais dans le foot c’est impossible, il y a des contacts sur le terrain, dans les vestiaires. On me parle de solidarité mais cela n’a rien à voir. Après, s’il y a des choses en place pour que le virus ne circule plus, ils seront libérés psychiquement mais aujourd’hui, c’est logique qu’il y ait un blocage » a lâché Jérôme Rothen, avant que Pierre Ducrocq prenne le relais avec énormément de véhémence à l’égard de Daniel Riolo. « Daniel, où as-tu vu que 90 % des gens ont repris le travail ? Daniel arrête, tu dis n’importe quoi. Tu es énervant avec tes phrases, comme si toute la France allait reprendre mais pas les footeux qui vont rester en retrait, c’est n’importe quoi. Ce n’est pas du tout ça, personne n’a repris pour l’instant. Il ne faut pas faire dire quelque chose aux autres. Ça suffit de mettre dans la bouche de l’autre des phases qu’il n’a pas dit » s’est énervé l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, furax en entendant Daniel Riolo critiquer ainsi les joueurs de Ligue 1. La reprise du football français n’a décidément pas fini de faire réagir…