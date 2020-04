Crise : Daniel Riolo scandalisé par les joueurs de L1

Dans : Ligue 1.

Ces derniers jours, plusieurs joueurs de Ligue 1 ont affiché leurs doutes et leurs inquiétudes quant à une reprise du championnat mi-juin.

« S'il y a une reprise, ça nous met en danger. Je ne suis pas opposé à 100 % mais pas très chaud non plus. Admettons qu'on attrape le virus et qu'on le transmette à nos proches. Je ne veux pas faire courir un risque à ma famille en reprenant mon activité. On dit que les rassemblements sont interdits, mais il faut bien faire des entraînements » expliquait par exemple Quentin Boisgard dans une interview accordée à L’Equipe, samedi. Des propos parmi d’autres qui ont le don d’agacer sérieusement Daniel Riolo. Dans un long édito, l’éditorialiste de RMC a vivement regretté le pessimisme ambiant du monde du football français.

« Derrière certains coaches, de plus en plus de joueurs affichent toute leur passion pour le foot en déclarant ne pas forcément vouloir reprendre. Curieux non ? Dans tous les secteurs d’activités, on veut retrouver le travail, redonner un sens à sa vie, mais parmi les footeux non. Toucher son salaire, même réduit, et jouer avec son fils dans le jardin de la villa, c’est bien assez. Je dois être bien naïf, mais j’aurais bien aimé un propos clair et simple de nos acteurs du foot. Des: "On est pressé de reprendre"… "Dès qu’on sera sûr que c’est sans danger, on veut vite retourner sur le terrain". "Même si on n’aime pas jouer sans public, se rapprocher de lui, offrir un peu de plaisir malgré tout, on a très envie de le faire". "On a parlé avec le staff médical, on sait qu’il faudra faire ça et ça et même si on est pas en top forme, on donnera le max"… Non, il ne faut rien attendre de notre foot. Nous on pense négatif. Jouer tous les trois jours c’est pas bien. On va se blesser. Le verre vide, c’est notre passion » a lâché Daniel Riolo, très remonté après les acteurs du football français, lesquels ne poussent pas pour une reprise rapide. Des propos qui ne manqueront pas de faire réagir les nombreux joueurs craignant avant tout pour leur santé.