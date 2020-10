L1 : Rennes perd deux points mais reste leader

Dans : Ligue 1.

Au Roazhon Park, Rennes et Reims font match nul 2-2

Buts pour Rennes : Raphinha (24e), Da Silva (37e)

Buts pour Reims : Abdelhamid (11e), Dia (66e)

Dans un match où Rennes pensait avoir fait le plus difficile en remontant le score et en dominant la seconde période, les Bretons se sont faits surprendre par un contre éclair de Dia, et n’ont ensuite jamais pu reprendre les devants. En toute fin de rencontre, Nzonzi a trouvé le poteau, et Rennes concède donc son deuxième match nul de la saison. Cela lui permet néanmoins de conserver la tête du championnat à la différence de buts devant Lille.