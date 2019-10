L1 : Reims plonge Rennes dans la crise

Dans : Ligue 1, Rennes, Reims.

Roazhon Park

Rennes – Reims : 0-1

But : Dia (49e) pour Reims

Battu par Reims (0-1), le Stade Rennais a enchaîné un huitième match sans victoire toutes compétitions confondues. Cette fois, c’est la crise…

Après la défaite à Rome en Ligue Europa jeudi soir, le président Olivier Letang affirmait que le Stade Rennais n’était pas en crise. Après la défaite à domicile devant Reims, c’est sans doute le cas. Ce sont même les Champenois qui se sont offerts les plus belles occasions en première mi-temps par Dia (22e), Donis (37e) ou encore Doumbia (45e). Mais Rennes tenait jusqu’à la pause.

Pas beaucoup plus longtemps en revanche puisque logiquement, l’ouverture du score intervenait en faveur de Reims après le repos. Buteur au Vélodrome puis au Parc cette saison, Dia remettait ça en trompant Salin (49e, 0-1). Dès lors, Rennes prenait enfin les opérations en main et se créait plusieurs occasions par Bourigeaud (55e), Traoré (56e) ou encore Niang (66e). Mais Reims faisait honneur à son statut de meilleure défense de Ligue 1 et tenait bon. Au classement, Reims est sixième tandis que Rennes est dixième.