L1 ‍: Reims donne la leçon à Montpellier et monte sur le podium

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

3e journée de Ligue 1

Strasbourg - Toulouse : 2-0

Montpellier - Reims : 1-3

Clermont - Metz : 0-1

Ce dimanche, le Stade de Reims a réalisé un très joli coup en allant battre Montpellier à la Mosson sur le score de 3 buts à 1. Les hommes de Will Still prennent provisoirement la troisième place de Ligue 1.

Si tout n'est pas encore parfait en ce début de saison, le Stade de Reims est sur les mêmes bases que lors du précédent exercice. En trois rencontres de Ligue 1, les Champenois ont déjà connu la victoire à deux reprises. Ce dimanche à Montpellier, pourtant en confiance après son succès cinglant à Lyon, Reims a parfaitement maitrisé son sujet et fait la différence dès le début de rencontre. Yunis Abdelhamid a repris victorieusement de la tête un corner bien frappé à la 8e minute. En fin de premier acte, c'est Teddy Teuma qui est venu faire le break avant que la surprise de ce début de saison, Musa Al-Taamari, ne vienne réduire la marque. Mais Reims était trop fort ce dimanche pour le MHSC et c'est encore Teddy Teuma qui fera mouche avant l'heure de jeu. L'addition aurait même pu être plus corsée mais un penalty rémois a été repoussé par Benjamin Lecomte.

Dans les autres rencontres, Strasbourg a pris le meilleur sur Toulouse (2-0) et le FC Metz a surpris Clermont (1-0) en Auvergne. Le buteur lorrain, Georges Mikautadze, a très certainement vécu son dernier match avec les Grenats.