L1 : Nice-OM reporté ? Villas-Boas secoue Eyraud !

Dans : Ligue 1.

Le club de Nice a fermé ses infrastructures cette semaine en raison du test positif de plus de 10 joueurs professionnels, ainsi que de certains membres de l’encadrement.

Une mesure qui n’affecte pour le moment que l’équipe première et ses entrainements, puisqu’il n’y a pas de match avant la semaine prochaine et la reprise du championnat. Mais en fonction des tests qui seront à nouveau effectués dans les prochains jours, un maintien de ces chiffres, voire une aggravation, pourrait déboucher sur le report du match prévu le samedi 21 novembre face à l’OM. L’infection au Covid-19 pourrait dater du match face à Prague en Europa League il y a une semaine, et donc, sans complication, laisser entrevoir la tenue du match face à Marseille. Mais en cas de report, André Villas-Boas l’aurait très mauvaise. En effet, l’OM a déjà subi un report pour les mêmes raisons avant la trêve avec le match face à Lens, et l’entraineur portugais ne digère visiblement pas cette situation. Selon Le Phocéen, AVB trouve que la gestion des suspensions par la Ligue laisse à désirer, et va toujours à l’encontre de son club.

« Même s'il conçoit que c'est aller un peu loin, AVB aimerait même que les absents de la rencontre initiale le soient aussi lorsque le match doit être rejoué (hors Covid, cela s'entend). Effectivement, on n'est plus très loin des positions de victime que Rudi Garcia peut parfois prendre », annonce le média marseillais, qui ne prend clairement pas la défense de l’entraineur de l’OM sur ce plan. En tout cas, Villas-Boas aurait demandé à ses dirigeants et notamment son président Jacques-Henri Eyraud de surveiller cela, et de monter au créneau si le besoin s’en faisait sentir, pour pas que le club provençal soit toujours la victime à ses yeux.