OGCN : Epidémie de Covid-19 à Nice, le club à l’arrêt !

Dans : OGCN.

Dans un communiqué officiel publié ce mardi en début d’après-midi, l’OGC Nice a annoncé la fermeture de son centre de formation ainsi que de son centre d’entraînement.

Et pour cause, le club azuréen a diagnostiqué une douzaine de cas de Covid-19 au sein de son effectifs et de son staff technique. Le Gym sera ainsi à l’arrêt complet, au minimum jusqu’à la semaine prochaine. « Plus d’une douzaine de joueurs et membres de l’encadrement professionnel de l’OGC Nice ont été testés positif au COVID-19. Face à cette situation qui concerne aussi ses équipes de jeunes, l’OGC Nice a pris la décision de fermer le centre de formation et la zone sportive professionnelle du bâtiment. Afin de se prémunir d’une circulation trop active du virus, les entrainements collectifs sont annulés. Toutes les catégories du centre sont à l’arrêt jusqu’aux U12. Une réouverture est envisagée la semaine prochaine après de nouveaux tests, en accord avec les autorités sanitaires » est-il expliqué. Pas vraiment le meilleur moyen de préparer le périlleux déplacement à Marseille, programmé le samedi 21 novembre prochain.