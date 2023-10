L1 ‍: Nice à la fête pour le titre de joueur de septembre

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

L'UNFP a communiqué les noms des 3 nommés au titre de joueur du mois de septembre en Ligue 1. Les traditionnels gros clubs de Ligue 1 comme le PSG, Monaco et l'OM sont absents. L'OGC Nice, actuel 2e de Ligue 1, est à l'honneur avec deux joueurs sur les trois élus : l'attaquant nigérian Terem Moffi et le gardien polonais Marcin Bulka. Pour les accompagner, il y aura un autre gardien avec le Néerlandais de Brest Marco Bizot. On saura dans les prochains jours qui succédera à Takumi Minamino, premier récompensé en août dernier.