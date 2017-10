L1 : Neymar exclu, Cavani est le sauveur du PSG

Dans : Ligue 1, OM, PSG.

Lors du fameux Classique de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain, réduit à 10 après l'expulsion de Neymar, a arraché un précieux nul contre l'Olympique de Marseille dans les toutes dernières secondes de jeu grâce à Cavani (2-2).

Huit mois après l'humiliation reçue au Vélodrome face au PSG (1-5), l'OM voulait se racheter devant un public chaud bouillant. Et Marseille débutait son choc de la meilleure des manières puisque Luiz Gustavo ouvrait la marque au quart d'heure de jeu d'une frappe supersonique des 30 mètres (1-0 à la 16e). Après ce but marseillais, Paris réagissait timidement... avant d'égaliser. Sur une remise astucieuse de Rabiot côté gauche, Neymar marquait d'un tir croisé en finesse avant la mi-temps (1-1 à la 33e). Au retour des vestiaires, le PSG aurait dû bénéficier d'un penalty sur une main d'Amavi dans la surface, mais Monsieur Buquet ne sifflait pas, au grand dam de Mbappé, qui prenait un carton jaune pour contestation (54e).

Suite à ce fait de jeu, le match devenait quelque peu insipide... jusqu'au deuxième but de l'OM ! Thauvin coupait effectivement la trajectoire d'un centre de Njie au premier poteau devant Thiago Silva pour redonner l'avantage à son équipe (2-1 à la 78e). Après ce deuxième but de l'OM sur son deuxième tir cadré, le PSG se compliquait la tâche en perdant Neymar, qui prenait un carton rouge pour un geste d'énervement sur Ocampos (87e). Derrière, Sarr loupait la balle de break pour Marseille... et le PSG finissait par égaliser dans le temps additionnel sur un coup franc direct de Cavani (2-2 à la 90+2e) ! Avec ce nul, l'OM reste cinquième de Ligue 1, à huit unités du PSG, le leader encore invaincu.