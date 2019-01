L1 : Nantes et Saint-Etienne se neutralisent, l'émotion était énorme

Dans : Ligue 1, FC Nantes, ASSE.

Stade de la Beaujoire

Nantes et Saint-Etienne : 1 à 1

Buts : Waris (70e) pour Nantes; Cabella (58e) pour Saint-Etienne

Expulsions : Fabio (FCN) et M'Vila (ASSE) à la 45e-2

Dans un match où l'émotion liée à la disparition d'Emiliano Sala était poignante, le FC Nantes et l'ASSE Saint-Etienne se sont neutralisés (1-1).

Un avant-match très émouvant et une neuvième minute durant laquelle il était dur de retenir ses larmes, l'ombre d'Emiliano Sala était pesante sur ce grand classique de Ligue 1. Et cela se ressentait au niveau du jeu, les deux formations ayant bien du mal à se régler. Mais juste avant la pause, l'arbitre provoquait un premier coup de théâtre en expulsant Fabio et M'Vila, coupables d'avoir eu des propos injurieux l'un à l'encontre de l'autre.

La deuxième mi-temps était plus engagée, et c'est l'ASSE qui trouvait la faille, Cabella s'y prenant à deux fois pour ouvrir le score (0-1, 58e). Touchés mais pas coulés, les Nantais trouvaient la force de revenir au score par Waris (1-1, 70e). Les deux formations en restaient là après une soirée dont tout le monde, hélas, se souviendra.