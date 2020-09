L1 : Montpellier fait le show, Strasbourg respire

Dans : Ligue 1.

Tombeur de Lyon en milieu de semaine, Montpellier a remis ça ce dimanche en étrillant Angers. De son côté, Brest s’est offert Lorient dans le derby breton…

Comme la semaine dernière, le multiplex de 15 heures a été particulièrement riche en buts en Ligue 1. C’est bien évidemment à Montpellier que les yeux étaient rivés après le succès du MHSC contre l’OL en milieu de semaine. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les coéquipiers de Delort, auteur d’un doublé, n’ont pas déçu avec un succès probant contre Angers (4-1).

Metz et Strasbourg soufflent

Un autre match a été riche en but, et il s’agit du derby breton entre Lorient et Brest à Francis-Le-Blé. Devant un public toujours très chaud, ce sont les hommes d’Olivier Dall’Oglio qui l’ont emporté grâce à Perraud, Mounie et Honorat (3-2). Dans le bas du classement, Reims pensait glaner un point précieux à Metz. Mais les locaux ont fait sauter le verrou champenois en toute fin de match, grâce à un doublé de Niane (2-1). Enfin, Strasbourg a glané ses trois premiers points de la saison en battant logiquement Dijon (1-0) grâce à un but de son capitaine Mitrovic.