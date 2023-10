L1 ‍: Monstre de réalisme, Monaco mange Reims

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 8e journée

Stade Auguste-Delaune

Reims-Monaco 1-3

Buts : Teuma (57e sur pen.) pour Reims ; Jakobs (42e), Balogun (46e), Ben Yedder (49e) pour Monaco

Bousculé par Reims, Monaco a pu bénéficier d'une ligne d'attaque redoutable pour l'emporter 3-1. Un succès précieux pour permettre à l'ASM de reprendre la tête de la Ligue 1.

3 buts par match sinon rien, c'est le crédo des Monégasques cette saison et cela s'est vérifié à Reims. Pourtant, Monaco était dominé par des Rémois remuants sur le plan collectif. Kohn devait être vigilant même si les occasions franches de Reims n'étaient pas légion. Après avoir laissé passer l'orage, Monaco pouvait frapper. Sur une reconversion rapide, Jakobs venait tromper Diouf au second poteau. Un but pas mérité pour Reims sur la seule frappe cadrée de Monaco en première période. Le début des problèmes pour les hommes de Will Still.

Reims vivait un début de seconde période catastrophique. Quelques secondes après le coup d'envoi, Balogun se rappelait au bon (ou mauvais) souvenir de ses anciens supporters en fusillant Diouf. Il avait au moins la décence de ne pas célébrer son but. Ce n'était pas le cas de Ben Yedder bien entendu, lequel ajoutait un troisième but 3 minutes plus tard d'une tête à bout portant. Sonné, Reims continuait d'attaquer et se voyait enfin récompenser. Daramy était fauché par Matsima dans la surface. Teuma transformait le penalty. Néanmoins, aucun autre but n'était au programme pour Reims. Monaco était même proche du 4-1 via Ben Yedder (66e) et Minamino (77e). Monaco l'emportait 3-1, reprenant la tête du championnat (17 points) devant Nice (16 points). L'ASM s'affirme de plus en plus comme un adversaire sérieux dans la course au podium et peut-être au titre.