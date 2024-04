L1 ‍: Monaco retrouve le podium

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Monaco bat Rennes 1-0

But pour Monaco : Akliouche (25e)

Dans un match heurté et dynamique, l’AS Monaco a fait un pas de plus vers un retour en Ligue des Champions tandis que Rennes ne parvient pas à être performant dans ce sprint final. Tout est parti très vite avec des occasions à la pelle, que ce soit pour Ben Yedder, Golovin et Fofana côté monégasque, ou Terrier qui trouvait la barre pour les Bretons. L’ouverture du score venait inéluctablement avec Akliouche qui plaçait une frappe hors de portée d’un Mandanda pourtant encore dans un grand soir (1-0, 25e).

Le match ne faiblissait pas et connaissait de nouveaux soubresauts en deuxième période, avec l’expulsion de Martin Terrier pour un geste dangereux (46e), puis celle de Kehrer pour deux cartons jaunes (64e). A 10 contre 10, le match était toujours aussi débridé mais les occasions se faisaient moins nombreuses, l’AS Monaco tenant son court avantage jusqu’au bout. Ce succès permet aux joueurs de la Principauté de repasser devant Lille, et de prendre la troisième place, à un point de Brest. Pour Rennes, comme pour l'OM, c'en est fini des rêves de Ligue des Champions. Surtout à ce rythme.