L1 ‍: Monaco croqué sur la pelouse du LOSC

Par Hadrien Rivayrand

10e journée de Ligue 1

Lille - Monaco : 2-0

Montpellier - Toulouse : 3-0

Metz - Le Havre : 0-0

Ce dimanche en Ligue 1, le LOSC recevait Monaco pour un choc très attendu. Un choc qui a tourné à l'avantage des Dogues.

Malgré une rencontre jeudi soir en coupe d'Europe, le LOSC a répondu présent contre l'AS Monaco ! Les hommes de Paulo Fonseca savaient qu'ils pouvaient faire une très belle opération en cas de succès face à des Monégasques leaders au début de cette 10e journée. Si les débats ont été globalement équilibrés, le milieu de terrain du LOSC a pris le meilleur sur son adversaire. La différence aura été faite en première période avec d'abord un but d'Ivan Cavaleiro (32e) puis un autre 10 minutes plus tard de Bafodé Diakité. Le break réalisé, Lille a ensuite géré les débats face à un Monaco peu inspiré et qui concède donc sa deuxième défaite de la saison. Au classement, l'ASM pointe à la 3e place, avec deux longueurs d'avance sur le LOSC, 4e.

Encore 10 minutes à jouer dans ce match. Monaco domine la seconde période, sans trouver la faille face à un LOSC qui procède par contre 👊#LOSCASM 2-0 | 80' pic.twitter.com/79XL1pJziX — LOSC (@losclive) October 29, 2023

Dans les autres rencontres de la journée, Montpellier a fait exploser Toulouse 3 buts à 0 pour repartir de l'avant en championnat. Enfin, Metz et Le Havre ont fait un triste match nul 0 à 0. Les Lorrains sont 18e.