L1 : Monaco cartonne l'ASSE, l’OL et le PSG sous pression

Dans : Ligue 1.

30e journée de Ligue 1 :

Stade Geoffroy Guichard.

AS Saint-Etienne - AS Monaco : 0 à 4.

Buts : Jovetic (13e), Tchouaméni (55e), Diop (65e), Diatta (76e) pour Monaco.

Grâce à une jeunesse rayonnante, menée par Tchouaméni ou Diop, l’AS Monaco n’a fait qu’une bouchée de l’AS Saint-Etienne (4-0).

Dans l’obligation de l’emporter pour mettre la pression sur le trio de tête, Monaco débutait cette rencontre sur les chapeaux de roues. Suite à une première opportunité de Golovin (5e), Jovetic lançait son show, avec une barre (7e), un poteau sur penalty (11e)... et un but ! Après une passe de Tchouaméni, l’international monténégrin trompait effectivement Bajic d’une frappe croisée à ras de terre (0-1 à la 13e). Une ouverture du score plus que bonifiée après la pause.

Vu qu'au terme d’un une-deux avec Golovin, Tchouaméni envoyait une frappe surpuissante dans les filets stéphanois (0-2 à la 55e). Malgré une petite réaction des Verts (Abi 57e, Neyou 63e), Diop alourdissait ensuite l’écart d’une jolie louche en pleine course après une bourde de Neyou (0-3 à la 65e). Enfin, Diatta plantait sur son premier ballon après une inspiration géniale de Fabregas (0-4 à la 76e).

Grâce à cette victoire, la première du mois de mars en L1, l’équipe de Niko Kovac revient provisoirement à un point de l’OL et du PSG, deux clubs qui s'affronteront dimanche soir. Presque assuré de la quatrième place, l’ASM fera donc son maximum pour se mêler dans la course au titre et au podium. De son côté, le groupe de Claude Puel enchaîne une troisième défaite en quatre journées et se remet en danger dans la lutte pour le maintien, six unités devant le barragiste nantais avec un match en plus...