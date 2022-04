Monaco enchaîne face à Metz et ne lâche pas l'Europe

Dans : Ligue 1.

Par Nicolas Issner

Ce dimanche, cinq affiches étaient au programme du multiplex de la 30e journée de Ligue 1.

Matchs de 15h :

Clermont 2-3 Nantes

Metz 1-2 Monaco

Montpellier 1-2 Brest

Troyes 1-0 Reims

L'AS Monaco a confirmé ! Enfin, deux semaines après la victoire (3-0) sur le Paris Saint-Germain. Ce dimanche, les hommes de Philippe Clément ont remporté un match piège à Metz sur le score de (1-2). Si rien ne s'est passé en première période, les Monégasques ont pris leurs trois points précieux dans le second acte grâce au sérial buteur Wissam Ben Yedder (46e) et Myron Boadu (73e) alors que les Lorrains avaient égalisé juste avant. L'ASM remonte au sixième rang de la Ligue 1. Metz reste avant-dernier.

A côté de cela, Nantes a regagné à Clermont après deux revers consécutifs. Cette victoire (3-2) a principalement été acquise en seconde période après des réalisations de Chirivella et Kolo Muani. Ludovic Blas avait ouvert le score avant la mi-temps. Montpellier a été battu (1-2) sur sa pelouse par le Stade brestois. Satriano et Honorat sont les buteurs bretons. Enfin, l'ESTAC a remporté son duel face à Reims sur le score de (1-0) avec un but décisif en toute fin de match de Ripart (92e). Troyes est quinzième à cinq unités de l'ASSE, défait par l'OM, et se donne de l'air dans la course au maintien.