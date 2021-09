L1 : Mbappé vs Payet, le premier choc de la saison

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

L’UNFP a dévoilé en ce début de semaine les trois joueurs nommés pour le titre de meilleur joueur du mois d’août en Ligue 1.

Trois buteurs sont nominés pour décrocher ce premier titre de « joueur du mois » de la saison 2021-2022. Auteur d’un début de saison canon avec le promu clermontois, Mohamed Bayo aura fort à faire pour rafler la mise puisqu’il est opposé à Dimitri Payet (OM) et à Kylian Mbappé (PSG). Positionné dans un rôle de faux numéro neuf depuis le début de la saison en l’absence d’Arkadiusz Milik à Marseille, le Réunionnais a brillé avec deux buts contre Montpellier en ouverture de la saison, un but face à Bordeaux et une master class face à Saint-Etienne au Vélodrome. Des prestations qui en font pour l’instant l’un des meilleurs joueurs de ce début de championnat en Ligue 1.

Payet ou Mbappé joueur du mois ?

Dimitri Payet, une histoire en 2 temps📜



1 : Un début de saison remarquable avec 3 buts et 1 passe dé



2 : Nommé pour le Trophée UNFP Du Joueur du Mois d'août en @Ligue1UberEats



Votez pour lui ▶️ https://t.co/0a3BotDhEf#TropheesUNFP pic.twitter.com/7TcjXEtOJ4 — UNFP (@UNFP) September 13, 2021

En face de lui, Dimitri Payet a un rival de taille en la personne de Kylian Mbappé. En dépit de ses envies de départ et de son transfert avorté au Real Madrid dans la dernière ligne droite du mercato, l’avant-centre du Paris SG et de l’Equipe de France est resté très professionnel. Passeur décisif contre Troyes en début de saison, l’ancien Monégasque, revenu tardivement de vacances en raison de l’Euro, n’a pas mis longtemps à se mettre dans le rythme de la Ligue 1 avec un but de la tête à Brest, un doublé contre le Stade de Reims et un nouveau but ce week-end contre Clermont au Parc des Princes. Dans un contexte délicat, avec quelques sifflets à son encontre dans son propre stade, le natif de Paris s’est montré très solide mentalement. Pour être complet, rappelons que Mohamed Bayo (Clermont), en concurrence avec Mbappé et Payet, a inscrit trois buts cette saison (un but contre Bordeaux et un doublé face à Troyes), ce qui a fait de lui la sensation de ce début de championnat.