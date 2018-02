L1 : Match fou à Caen, vainqueur par KO de Nantes !

Dans : Ligue 1, SMC, FC Nantes.

Au terme d’un match engagé et spectaculaire, Caen s’est imposé face au FC Nantes ce dimanche après-midi, grâce à un doublé de Damien Da Silva (3-2).

Qui a dit qu’il ne pouvait pas y avoir du spectacle et du suspense lors d’un Caen-Nantes, un dimanche après-midi en Ligue 1 ? Pour la première fois, Patrice Garande alignait une attaque Santini-Crivelli qui peinait à se trouver en début de match. Nantes en profitait pour ouvrir le score par l’intermédiaire de Bammou (31e, 0-1). Bousculé, Crivelli obtenait ensuite un pénalty pour sa première en Normandie. Son compère d’attaque Santini le transformait (35e, 1-1) et les deux équipes étaient à égalité à la mi-temps.

Lors du second acte, le spectacle était total. Rapidement, Caen reprenait les devants par Da Silva (53e, 2-1) mais se faisait vite reprendre, la faute à un nouveau but de Bammou (58e, 2-2). Finalement, ce sont bien les locaux qui l’emportaient grâce à un nouveau but de Da Silva, sérial buteur le temps d’une après-midi (80e, 3-2). Au classement, Nantes ne profite donc pas de la défaite de Nice, mais conserve tout de même sa 5e place. De son côté, Caen s’est donné de l’air et compte désormais 5 points d’avance sur Lille, 18e.