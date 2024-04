L1 ‍: Mandanda et Lopes se livrent une piteuse bataille

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

Cette saison sur la scène nationale, le PSG est bien parti pour tout rafler, entre la Ligue 1 et la Coupe de France. Le club de la capitale a d'ailleurs ses victimes préférées.

Le PSG a terminé sa semaine avec un petit accroc contre Clermont au Parc des Princes ce samedi soir en Ligue 1. Luis Enrique avait néanmoins fait tourner avant la réception du Barça en quart de finale de la Ligue des champions mercredi soir prochain. Il y a quelques jours, les champions de France avaient aussi fait le travail contre le Stade Rennais pour se qualifier en finale de la Coupe de France. Encore une fois, Steve Mandanda avait encaissé un but par le club de la capitale, lui qui n'a pas été épargné par les Parisiens durant toute sa carrière. Idem d'ailleurs pour un certain Anthony Lopes.

Anthony Lopes et Steve Mandanda pas épargnés par le PSG

Comme rappelé par Michel Kollar via son compte X, les deux portiers sont en effet les victimes préférées du PSG depuis... sa création. « Hier (mercredi) face au PSG, Steve Mandanda a encaissé son 58e but face au PSG, record absolu pour un gardien contre Paris. Le Lyonnais Anthony Lopes (55 buts encaissés) pourrait se rapprocher de ce record le 21 avril prochain...», a notamment posté le grand passionné de l'histoire du club de la capitale. Anthony Lopes pourrait d'ailleurs encore affronter deux fois Paris cette saison. En Ligue 1 donc le 21 avril prochain mais aussi le 25 mai lors de la finale de la Coupe de France s'il est préféré à Lucas Perri. A lui de faire le nécessaire pour ne pas dépasser Steve Mandanda et son record peu reluisant contre le club francilien. L'ancien Marseillais en a lui fini avec Paris, du moins pour cette saison en cours.