L1 ‍: Lille dans le Top 5, Nantes régale encore

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

À l’occasion du multiplex de la 9e journée de Ligue 1, le Lille OSC et le FC Nantes ont réalisé les bonnes opérations de l’après-midi dans la première partie de tableau.

Avant de retrouver la Coupe d’Europe jeudi prochain, le LOSC fait le plein de confiance en dominant la bonne surprise du début de saison en L1, Brest (1-0). Via un but de Yazici en début de match (6e), Lille remonte à la quatrième place du championnat, quatre longueurs derrière le leader niçois.

𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐈𝐑𝐄 !!! 🔥

Les Dogues l'emportent à la maison après un match serieux, avant de retrouver l'Europe jeudi 👊#LOSCSB29 1-0 | 90' — LOSC (@losclive) October 22, 2023

L’autre résultat marquant de ce multiplex est la victoire de Nantes contre le MHSC (2-0). Grâce à une ouverture du score de l’ancien Montpelliérain Mollet (44e), à une réalisation de Bamba (74e), auteur de son premier but avec Nantes depuis plus de deux ans, et à un Lafont inspiré, les Canaris enchaînent une quatrième victoire en cinq matchs. Avec ce très bon résultat à La Beaujoire, le FCN de Pierre Aristouy confirme sa bonne forme en s’installant à la septième place, à trois points du podium.

Victoire 🤌



Séduisants tactiquement et collectivement , nos Jaune et Vert enchaînent à la maison avec trois nouveaux points !



Merci Nantes 👊 pic.twitter.com/TVFu4mhLdv — FC Nantes (@FCNantes) October 22, 2023

Enfin, dans la dernière rencontre de ce dimanche après-midi, Toulouse et Reims se quittent sur un score nul (1-1), Dallinga (52e) répondant à Richardson (48e). Avec ce point, le SDR tombe à la sixième place de la L1, alors que le TFC reste dans le ventre mou avant d’affronter Liverpool en Europa League jeudi prochain.