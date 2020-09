L1 : Les Français préfèrent le PSG à l'OM

Dans : Ligue 1.

A 24 heures du traditionnel choc entre le PSG et l’OM, la rivalité bat son plein, d’autant plus que Paris commence doucement la saison.

Deuxième la saison dernière, le club marseillais retrouve la Ligue des Champions, et des ambitions, même s’il faudrait un miracle, comme chaque année, pour que le Paris SG perde son titre. Car depuis des années, le PSG est bien seul en France, et le voir rafler quasiment tous les trophées disponibles avec les plus grandes stars mondiales dans son effectif, créé forcément une base de fan de plus en plus importante. La preuve avec le résultat de ce sondage réalisé pour RTL, et qui rend son verdict sur le club préféré des Français. Depuis des années, les deux clubs sont au coude à coude, mais en 2020, c’est le PSG qui est désormais en tête avec 50 % des Français qui préfèrent le PSG, et 42 % pour l’OM. Même avantage chez les passionnés de football, avec 55 % pour Paris, et 41 % pour Marseille.

Une différence qui n’a jamais été aussi marquée depuis le premier sondage de ce genre, il y a cinq ans de cela. Et ces chiffres s’accentuent encore au sein de la relève. « La tendance pourrait être difficile à inverser pour les Phocéens car le creusement de l’écart face à leurs rivaux procède aussi du renouvellement des générations. 68% des 18-24 ans préfèrent aujourd’hui le PSG à l’OM (30%) quand l’OM domine encore le PSG chez les 65 ans et plus (46% contre 42%) », analyse le sondeur. Toutefois, il y a des domaines où l’OM reste en tête, et notamment la qualité des supporters (57 % pour l’OM, 33 % pour le PSG), ou le prestige du palmarès. Mais pour le reste, notamment le plus beau stade, la plus belle équipe, le plus beau jeu, c’est le PSG qui remporte ce Classique