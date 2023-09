L1 ‍: Lens lance enfin sa saison contre Toulouse

Dans : Ligue 1.

6e journée de Ligue 1

Lens - Toulouse : 2-1

Le Havre - Clermont : 2-1

Ce dimanche en Ligue 1, le RC Lens a pris le meilleur sur Toulouse. Les Sang et Or ont dû s'employer mais lancent enfin leur saison en championnat.

Le RC Lens peut souffler un grand coup ! Les hommes de Franck Haise ont dû se démener pour glaner les trois points ce dimanche lors de la réception de Toulouse. Tout avait bien mal commencé une nouvelle fois pour les Sang et Or, qui ont été surpris dès la 33e minute sur un but du Téfécé signé César Gelabert. Un but contre le cours du jeu qui aurait pu mettre le coup de grâce à des Lensois pourtant volontaires.

Car les choses ont finalement bien tourné par la suite pour Lens, qui a réagi juste avant la pause par l'intérimaire de Wesley Saïd. Et en toute fin de rencontre (84e), c'est Morgan Guilavogui qui a libéré Bollaert pour offrir la première victoire de la saison à ses coéquipiers. Au classement, Lens est 16e mais retrouve de la confiance, surtout après son match nul ramené de Séville en Ligue des champions un peu pus tôt dans la semaine.

Dans l'autre match de 15h, Le Havre est venu à bout de Clermont. De quoi monter à la 5e place pour un promu décidément bien surprenant en ce début de saison.