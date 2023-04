L1 : Lens assomme Rennes et dépasse l'OM !

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 29e journée

Roazhon Park

Rennes-Lens 0-1

But : Openda (32e)

Dans un match déterminant pour le podium, Lens a bien maîtrisé son sujet pour l'emporter 1-0 à Rennes. Lens est le nouveau dauphin du PSG tandis que Rennes voit le podium s'éloigner pour de bon.

Après son superbe succès au Parc avant la trêve, Rennes devait réaliser quelque chose devenu compliqué en 2023 : enchaîner deux succès de rang. Mais, le visiteur lensois invaincu depuis le 12 février semblait être un vrai obstacle sérieux. Les Sang et Or le confirmaient lors d'une entame de match séduisante. Ils dominaient nettement les Rennais dans le jeu avec des occasions nettes. Medina, de la tête, obligeait Mandanda à réaliser une superbe parade (9e). Danso s'essayait aussi dans les airs mais ratait le cadre (14e). Finalement, la tête d'Openda était plus précise. Le Belge reprenait parfaitement un caviar de Sotoca pour nettoyer la lucarne de Mandanda. Il s'agit de son 15e but de la saison, son 6e sur les trois derniers matchs.

15 – Lois Openda est le 1er joueur de Lens à atteindre la barre des 15 buts lors d’une même saison de Ligue 1 depuis Roger Boli en 1993/94 (20) et le 1er à l’atteindre pour sa 1re saison avec les Sang et Or depuis Teitur Thordarson en 1981/82 (19). Goleador. #SRFCRCL pic.twitter.com/796RkfM5Gb — OptaJean (@OptaJean) April 1, 2023

Les Rennais se réveillaient de suite mais la frappe de Bourigeaud, déviée par Medina, heurtait la barre lensoise (32e). Juste avant le repos, Toko Ekambi manquait lui le cadre de Samba (44e). Un bel élan que le retour aux vestiaires brisait. Ce sont en effet les Lensois qui géraient le mieux les débats et se créaient les occasions pour doubler la mise. Cependant, Fofana tentait une tête difficile alors que Fulgini était seul dans son dos avec une meilleure chance de marquer (53e). A force de rater le break, Lens s'exposait à un retour rennais. A la 70e minute, Kalimuendo arrivait en face à face devant Samba mais le néo-international français réalisait un bel arrêt du pied. Les efforts rennais pour revenir restaient vains malgré un but d'Omari refusé pour hors-jeu (87e) et Lens remportait un succès crucial. Avec 60 points, Lens prend la deuxième place à l'OM à la différence de buts (6 points derrière le PSG) et repousse surtout Rennes à 10 points. Cinquièmes, les Bretons peineront à revenir sur le podium désormais.