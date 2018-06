L1 : Le PSG champion des droits TV, l'OM grille l'OL !

Dans : Ligue 1, PSG, OM, OL.

Déjà champion de France des droits TV la saison dernière, le Paris Saint-Germain empochera 56,7ME de revenus générés par les droits TV de la Ligue 1 pour l'exercice 2017-2018. Un joli pactole qui place le club de la capitale devant l’Olympique de Marseille, selon L’Equipe. Quatrième de Ligue 1, l’équipe de Rudi Garcia se place donc à la 2e position de ce classement avec un total de 51,6ME de revenus générés par les droits TV. Marseille grille donc Lyon, qui touchera seulement 48,7ME, notamment en raison de la différence entre les deux Olympiques sur leur notoriété à la télé.

Des chiffres qui vont augmenter en 2020

Malgré sa seconde place en Ligue 1, Monaco arrive quatrième de ce classement des drois TV avec 44,4ME. Dans le bas du tableau, ce sont Troyes et Metz (19e et 20e de L1) qui ont récupéré le moins d’argent avec seulement 15ME pour l'ESTAC et 16,1ME pour la nouvelle équipe de Frédéric Antonetti.

Par ailleurs, le quotidien national précise dans ses colonnes que les 20 clubs de l’élite ont reçu 8ME de part fixe et 5,3ME d’euros au titre de la licence club. Avec l’arrivée de Média Pro dans le paysage audiovisuel français, tous ces chiffres devraient considérablement augmenter dans deux ans, pour le plus grand plaisir des présidents français…