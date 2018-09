L1 : Le MHSC sur le podium, l'ASSE et Strasbourg soufflent

Dans : Ligue 1, ASSE, MHSC, RCSA, OGCN, SMC, ASC, Reims, Dijon, SCO, TFC.

Lors du sixième multiplex de la saison en Ligue 1, le MHSC s'est installé sur le podium, alors que l'ASSE et Strasbourg se sont donnés un grand bol d'air.

La bonne affaire du soir est pour Montpellier. Vainqueur d'un Nice retombant dans ses travers (1-0), grâce à un but de Laborde (35e), le MHSC enchaîne donc un cinquième match de suite sans défaite. En remportant sa première rencontre à La Mosson depuis février dernier, l'équipe de Michel Der Zakarian monte ainsi sur le podium du championnat avec ses 11 points.

Derrière, l'ASSE et Strasbourg effectuent une belle remontée. Grâce à son premier succès de la saison à domicile contre Caen (2-1), avec des réalisations de Khazri (48e sp) et de Kolodziejczak (65e), Sainté revient à un point des places européennes. De son côté, le Racing grimpe dans la première partie de tableau suite à sa victoire face à un Amiens dans le rouge (3-1), acquise notamment par l'intermédiaire de Lala (48e) et Corgnet (66e).

Et dans les deux derniers matchs de la soirée, Reims et Dijon se séparent sur un score nul et vierge dans un match inédit en L1 (0-0), alors qu'Angers et Toulouse en font de même (0-0). Des résultats qui ne font les affaires de personne, même si le TFC reste tout de même dans le Top 5.