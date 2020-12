L1 : Le jardinier blessé à Lorient est décédé...

Dans : Ligue 1.

Ce dimanche en début de soirée, un drame s’est produit sur un terrain de Ligue 1, après le match opposant Lorient à Rennes (0-3)...

Aux alentours de 19 heures, à l’issue de cette rencontre du championnat de France, une rampe de luminothérapie, que les clubs utilisent pour chauffer la pelouse, est tombée sur un jardinier. Gravement blessé, le bénévole a rapidement été secouru par une équipe de pompiers du centre de Lorient et de médecins du Smur. Transportée dans un état critique à l’hôpital du Scorff, la victime n’a malheureusement pas survécu à ses blessures… Âgé de 38 ans et père de trois enfants, le jardinier breton a donc perdu la vie, selon Ouest-France. Ce soir, c’est donc tout le football français qui a une pensée pour sa famille et ses proches.