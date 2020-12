L1 : Accident sur la pelouse de Lorient, un blessé grave

Dans : Ligue 1.

Après la rencontre contre Rennes de ce dimanche soir, un grave incident s’est produit sur la pelouse du Moustoir. Alors que les joueurs de l’équipe visiteuse étaient sur la pelouse pour effectuer un décrassage, un lourd appareil est tombé sur un jardinier présent sur place. Il s’agit d’une rampe de lumière qui soigne la pelouse après les matchs, et qui s’est effondrée sur l’homme de terrain. Les pompiers et les soigneurs sont arrivés immédiatement pour prodiguer les premiers soins, et selon les journalistes sur place, l’homme serait entre la vie et la mort puisque des messages cardiaques lui ont été prodigués.