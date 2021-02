L1 : Le foot à 13h00 ? Les Chinois s'en foutent

Dans : Ligue 1.

Malgré la victoire de son équipe, Frédéric Antonetti n'a pas apprécié l'horaire du match entre Bordeaux et Metz.

Équipe surprise de la saison en Ligue 1, le FC Metz se déplaçait ce samedi en début d'après-midi chez des Girondins de Bordeaux en pleine crise. Rapidement menés au score suite à un but de Samuel Kalu, les Messins ont parfaitement réagi et ont renversé le match dans les toutes dernières secondes pour s'imposer (1-2). Si ce résultat place les Lorrains à une incroyable 5e place du classement, il n'aura pas suffi à calmer Frédéric Antonetti. À la question « avez-vous des regrets ? », l'homme de 59 ans a répondu comme à son habitude avec franchise, n'hésitant pas à critiquer le choix de l'horaire de la partie.

« Ecoutez, peut-être l’horaire du match à 13h. Je sais bien qu’il faut faire plaisir aux Chinois mais jouer un match de football à treize heures le samedi… Qui va regarder un match le samedi à 13h? Moi je ne sais pas. Vous regardez les matchs de football à 13h vous? Cela me parait illogique et je me permets de le dire. Cela n’a pas d’impact mais je me permets de le dire. J’aime bien le bon sens et la logique. Un match à 13h, cela ne me parait pas être une bonne chose » a regretté l'entraîneur messin. Quelque peu ronchon, le technicien se consolera en se disant que son équipe s'est imposé en Gironde pour la première fois depuis 41 ans. Compte tenu de l'irrégularité d'équipes comme Rennes ou Marseille, le FC Metz a clairement le potentiel pour se mêler à la lutte pour les places européennes.