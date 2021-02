L1 : Metz torpille Bordeaux à l'ultime seconde !

Dans : Ligue 1, Bordeaux, Metz.

27e journée de Ligue 1

Matmut Atlantique

Metz bat Bordeaux : 2 à 1

Buts : Kalu (14e) pour Bordeaux; Delaine (72e), Vagner Dias (90-+1) pour Metz

Bordeaux s'est incliné contre Metz (1-2) et s'enfonce doucement mais sûrement au classement de Ligue 1. Les Lorrains accèdent eux à la 5e place.

Depuis un mois les Girondins courent après un succès en Ligue 1, et les joueurs de Gasset espéraient profiter de la venue de Metz, qui enchaîne le bon et le moins bon, pour repartir dans le bon sens. Si le coach bordelais avait réservé une surprise en laissant Ben Arfa sur le banc, il était récompensé puisque Kalu ouvrait le score dès la 14e minute. Mais les Messins ne s'en laissaient pas compter, et après quelques grosses occasions, c'est Delaine qui égalisait logiquement pour les Lorrains (1-1, 72e). Malgré l'entrée en jeu de Ben Arfa (76e), le club au scapulaire ne parvenait pas à faire la différence, bien au contraire, et alors que l'on jouait l'ultime minute, le FC Metz raflait la mise grâce une action conclue par Vagner Dias (1-2, 90e+1). Au classement, la formation d'Antonetti accède à la 5e place, tandis que Bordeaux reste 11e, mais ne montre plus rien depuis longtemps.