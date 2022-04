L1 : Labrune révèle l’énorme don du PSG au foot français

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

Grâce à l’accord avec CVC Capital Partners, la Ligue de Football Professionnel va récolter 1,5 milliard d’euros. Le montant sera notamment versé aux clubs de Ligue 1, à commencer par le Paris Saint-Germain qui recevra la part la plus importante. Et ce malgré son geste de solidarité.

C’est officiel depuis ce vendredi, la Ligue de Football Professionnel tient son accord avec CVC Capital Partners. Le fonds d’investissement va racheter 13 % des parts de la nouvelle société commerciale pour 1,5 milliard d’euros. Le montant sera notamment versé aux clubs de Ligue 1 à parts inégales. Alors que plusieurs pensionnaires recevront 33 millions d’euros chacun, d’autres récolteront 80 millions d’euros, loin derrière les 200 millions d’euros réservés au Paris Saint-Germain. Certains pourraient y voir un partage injuste.

Vincent Labrune à @lequipe : « L'objectif est de réaliser 1,8 milliard d'euros de revenus en 2028. On veut mettre la France, en 2027-2028, dans le Top 3 européen. » #LFP #Top3Project https://t.co/lq4q2Ryen2 — Sacha Nokovitch (@SachaNoko) April 1, 2022

Mais d’après le président de la LFP Vincent Labrune, le club dirigé par Nasser Al-Khelaïfi s’est montré particulièrement généreux. « Tout le monde connaît la fragilité de notre économie, a confié le dirigeant à L’Equipe. La grande fierté des équipes de la Ligue et de ses conseils (les banques Lazard et Centerview et le cabinet d'avocats Darrois) est d'apporter une solution pour faire face à une crise financière sans précédent. Dans ce cadre-là, le club le moins en risque de tous, pour des raisons évidentes, c'était le PSG. »

« Il a fallu le convaincre de l'opportunité de réaliser ce projet. Paris était en droit de revendiquer, selon toutes les études, entre 300 et 350 millions d'euros car il participe à 34 % des revenus de la L1, a expliqué Vincent Labrune. Mais il a fait le choix de descendre sa quote-part à 200 millions d'euros, soit 17 % du total, pour que tout l'écosystème puisse bénéficier du projet. En fait, c'est Paris qui perd le plus. Ce que l'on a proposé, c'était la solution la moins injuste. » Un joli geste de solidarité de la part du Paris Saint-Germain.