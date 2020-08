L1 : La VAR, un rouge et aucun but, la Ligue 1 est repartie

Dans : Ligue 1.

Bordeaux - Nantes 0-0

Expulsion : Zerkane (20e) à Bordeaux

Le coup d’envoi de la saison 2020-2021 de Ligue 1 a été donné, et le spectacle n’a clairement pas été au rendez-vous. Bordeaux recevait Nantes avec les 5000 spectateurs de rigueur, et rapidement un coup de théâtre allait intervenir. Après un rush, Zerkane laissait trainer sa semelle sur Pallois, un geste maladroit mais bien réel qui lui valait un rouge après le passage de la VAR (20e). Dès lors, Nantes dominait stérilement une équipe bordelaise solidaire et bien en place. Et ce jusqu’à la fin du match, pour un 0-0 qui ne fait clairement pas rêver pour une reprise.