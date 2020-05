L1 : La reprise de l'entraînement autorisée dès le 2 juin !

Dans : Ligue 1.

Ce jeudi, le Premier Ministre Édouard Philippe se présentait devant la presse pour expliquer la deuxième phase du déconfinement en France, suite à la crise sanitaire du Covid-19.

Après plus de deux mois de privations, les Français vont retrouver leur liberté d’avant ou presque. Puisqu’à partir du 2 juin prochain, les bars, les cafés et les restaurants vont réouvrir dans les départements classés en vert. Alors que la réouverture des écoles, collèges et lycées va également être accélérée, la barrière des 100 kilomètres va sauter la semaine prochaine. Et concernant le sport ? Les piscines, les gymnases et les salles de sport rouvriront à partir du 2 juin dans les zones vertes, puis le 22 juin dans les départements classés en orange.

Concernant les sports collectifs et le football, les rencontres sportives resteront interdites jusqu'au 21 juin, vu que les stades resteront fermés au public jusqu'à cette date-là. Toutefois, les footballeurs pros pourront reprendre le chemin de l'entraînement dès le 2 juin, avec un protocole sanitaire. De quoi ouvrir la porte à une reprise de la Ligue 1 tant espérée par Jean-Michel Aulas ? Réponse dans les heures à venir...