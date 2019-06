L1-L2 : Le calendrier 2019-2020 connu le 14 juin

Dans : Ligue 1, Ligue 2.

Dans un communiqué, la Ligue de Football Professionnel a annoncé ce lundi après-midi la date à laquelle sera dévoilé le calendrier pour la prochaine saison de Ligue 1 et de Ligue 2. « Les calendriers des rencontres de Ligue 1 Conforama et Domino’s Ligue 2 pour la saison 2019/2020 seront publiés le vendredi 14 juin 2019 sur www.lfp.fr et les réseaux sociaux de la Ligue de Football Professionnel. Pour rappel, la 1ère journée de Ligue 1 Conforama se déroulera les 9, 10 et 11 août 2019. La Domino’s Ligue 2 reprendra de son côté dès le vendredi 26 juillet 2019 », précise la LFP.