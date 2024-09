Lille-PSG ‍: Ce scandale gigantesque est confirmé

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Le président lillois Olivier Létang était dans une colère noire après la défaite de Lille face au PSG dimanche (1-3) en raison du but injustement refusé à Tiago Santos après une mauvaise utilisation de la vidéo.

A dix minutes de la fin du match, Lille pensait bien égaliser face au Paris Saint-Germain dimanche soir au stade Pierre Mauroy. Alors que le score était de 2-1 pour l’équipe de Luis Enrique, Tiago Santos parvenait à égaliser sur un coup-franc, reprenant au deuxième poteau une déviation de Thomas Meunier. Mais la VAR a mal été utilisée et le but a été refusé au LOSC. Pourtant, la remise du défenseur belge après celle de Benjamin André remettait bien en jeu Tiago Santos. Une bourde de la part des assistants de Benoit Bastien selon Saïd Ennjimi, ancien arbitre international, qui a évoqué cette action dans les colonnes de L’Equipe.

L1 : Test réussi pour le PSG à Lille https://t.co/a70z4bzOSB — Foot01.com (@Foot01_com) September 1, 2024

« Il ne faut pas regarder la vidéo plusieurs fois. Être en position de hors-jeu en soi n'est pas sanctionnable au départ pour Tiago Santos. Mais à partir du moment où Meunier, qui n'est pas hors-jeu, touche le ballon et fait la passe à Tiago Santos, cela devient une nouvelle action. Meunier remet en jeu Tiago Santos, qui n'a pas interféré dans l'action préalablement. Meunier fait cette petite déviation qui change tout. M. Bastien a d'ailleurs reconnu son erreur, qui est plus mécanique qu'humaine, et c'est tout à son honneur. Son assistant juge en direct et il n'y est pour rien à la vitesse où ça va. Il n'a pas vu la déviation qui n'est pas évidente à déceler en direct. Ce n'est même pas une question d'interprétation des arbitres et du VAR... C'est une erreur grossière, tout simplement ! Je ne comprends pas la décision du VAR » estime l’ancien arbitre de Ligue 1, effaré devant une telle erreur, avant de poursuivre.

La VAR a « tout faux », Saïd Ennjimi s’énerve

« Le minimum aurait été d'appeler M. Bastien pour qu'il visionne les images et l'action. Le VAR a encore tout faux sur l'analyse et est en train de s'enfoncer... On voit de plus en plus que cet outil ne sert à rien » s’emporte Saïd Ennjimi, de plus en plus sceptique face à l’assistance vidéo à l’arbitrage et ce n’est pas cette action qui va le faire changer d’avis. Olivier Létang avait donc raison d’hurler au scandale en zone mixte dès le coup de sifflet final du match face au PSG dimanche soir, car son équipe aurait dû revenir à 2-2 à dix minutes de la fin. Et qui sait ensuite ce qui se serait passé.