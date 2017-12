L1 : L'OM et Germain atomisent un triste Saint-Etienne

Dans : Ligue 1, OM, ASSE.

Grâce notamment à un doublé de Valère Germain, l'Olympique de Marseille s'est tranquillement imposé face à un petit Saint-Etienne (3-0).

Suite aux victoires de Monaco et de Lyon, Marseille devait impérativement s'imposer dans son Vélodrome pour rester aux portes du podium. Et le club phocéen réalisait le meilleur départ possible puisque Germain ouvrait rapidement la marque ! Sur un corner de Payet dévié au premier poteau par Thauvin, l'ancien buteur de l'ASM reprenait effectivement le ballon de la tête à bout portant au second poteau (1-0 à la 11e). Après ce premier but de Germain en L1 sous le maillot de l'OM, Marseille disposait de plusieurs occasions de break, avec Payet (15e), Sanson (23e) et Germain (26e), mais Ruffier sauvait les meubles de Sainté jusqu'à la pause (1-0 à la 45e).

Au retour des vestiaires, l'ASSE se montrait un peu plus entreprenante, mais le carton rouge de Pierre-Gabriel (51e), pour un tirage de maillot sur Sanson en tant que dernier défenseur, compliquait la tâche verte. Et ce qui devait arriver arriva... Après deux poteaux de Germain (63e) et de Thauvin (70e), l'OM se mettait enfin à l'abri, puisque Germain inscrivait un doublé en coupant parfaitement un centre de Thauvin au premier poteau (2-0 à la 71e). Ocampos alourdissait même l'écart d'une belle frappe enroulée en lucarne opposée depuis le côté gauche (3-0 à la 80e). En enchaînant un douzième match de suite sans défaite en championnat (3-0), l'OM conforte donc sa quatrième place tout en restant placé derrière l'OL et l'ASM, devant à la différence de buts sachant que les trois équipes ont 35 points. De son côté, l'ASSE, qui n'a plus gagné depuis la mi-octobre, plonge à la quinzième place, deux petites unités au-dessus du barragiste lillois.