L1 : L'OM enchaîne enfin à Dijon, merci Balotelli !

Stade Gaston-Gérard.

Dijon - OM : 1-2.

Buts : Marié (18e) pour Dijon ; Balotelli (56e) et Ocampos (74e) pour l'OM.

Grâce à Balotelli et Ocampos, l'Olympique de Marseille a dominé le Dijon FCO (2-1) pour revenir provisoirement dans le Top 5 de la Ligue 1.

Trois jours après son rebond face à Bordeaux dans un Vélodrome vide (1-0), le club phocéen devait impérativement enchaîner pour continuer à croire au podium. Sauf que les choses ne se passaient pas comme prévu en première période, puisque Marié ouvrait la marque pour Dijon en profitant d'une grosse faute de main de Mandanda (1-0 à la 18e).

Mais la donne allait changer après la mi-temps. Dans un élan de folie, Marseille renversait effectivement la vapeur. D'abord grâce à Balotelli, qui marquait à l'affût au deuxième poteau après une déviation de la tête de Thauvin sur un corner de Lopez (1-1 à la 56e). Puis avec Ocampos, qui se jouait de Yambéré à l'entrée de la surface avant d'enrouler magnifiquement sa frappe dans le filet opposé (1-2 à la 74e).

En gagnant ce deuxième match d'affilée en L1 (2-1), ce qui ne lui était plus arrivé depuis le mois de novembre, l'OM remonte donc à la cinquième place du championnat et revient ainsi à la hauteur de l'ASSE avec ses 37 points. Alors que le DFCO se met en danger vis-à-vis de la zone rouge, Marseille se situe provisoirement à six unités du podium et de l'OL.