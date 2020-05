PSG-OL le 1er août, ASSE-PSG le 8 août, les finales fixées !

Dans : Coupe.

Même si la Ligue 1 n'a pas encore planché sur son calendrier, les dates des deux finales de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France seraient fixées.

Noël Le Graët l’affirmait il y a plusieurs semaines, il rêvait de faire repartir le football français par la finale de la Coupe de France, puis celle de la Coupe de la Ligue. A l’époque, le patron de la Fédération Française de Football évoquait le mois de juin pour ces deux finales. Mais la France du foot s’étant mise en mode ultra-prudente, si ces deux matches doivent se disputer, ce sera début août et bien évidemment à huis clos. Même si on savait déjà que la finale de la Coupe de la Ligue, dernière de l’histoire de cette compétition, et celle de la Coupe de France se joueront dans un Stade de France vide, on connaît désormais les deux dates privilégiées par les autorités pour ces deux belles affiches qui marqueront le retour du foot dans notre pays.

Selon Le Parisien, c’est bel et bien PSG-OL qui ouvrira le bal, suivi une semaine plus tard par ASSE-PSG. « Deux dates tiendraient la corde : le 1er août pour la finale de la Coupe de la Ligue entre PSG et Lyon, puis le 8 août pour la finale de la Coupe de France opposant Paris à Saint- Etienne, à chaque fois au Stade de France », précise le quotidien francilien. La FFF a été contrainte de tenir compte de la qualification de l’Olympique Lyonnais en Ligue des champions, l’OL devant jouer son match retour contre la Juventus, et il fallait donc faire de la plage au calendrier envisagé par l’UEFA. Mais là encore, c’est l’instance européenne qui fixera les règles du jeu, car la Ligue 1 étant à l’arrêt, les championnats qui auront repris donneront obligatoirement le tempo des coupes européennes…et donc des deux finales.