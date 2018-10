L1 : L'essentiel et c'est tout pour l'OM à Nice

Dans : Ligue 1, OGCN, OM.

Allianz Riviera.

Nice - OM : 0-1.

But : Sanson (42e) pour l'OM.

Dans un derby de la Méditerranée pas si chaud que cela, l'Olympique de Marseille a simplement fait le strict minimum contre l'OGC Nice (1-0).

Avant une semaine très importante, avec des réceptions de la Lazio en Europa League et du PSG en L1, le club phocéen se rendait chez son rival azuréen, après la pause internationale, pour confirmer sa belle victoire contre Caen. Et en première période, les hommes de Rudi Garcia retrouvaient leur efficacité. Après des sauvetages de Mandanda (24e) et de Sarr (39e), Sanson ouvrait effectivement la marque en se jouant parfaitement de la défense niçoise sur un service de Sarr (0-1 à la 42e).

Au retour des vestiaires, Sanson ratait le but du KO (47e), puis Cyprien (74e), Dante (80e) et Maolida (85e) s'approchaient de l'égalisation du côté des Aiglons, mais sans réussite au final. Grâce à ce deuxième succès de suite et à ce regain de forme à l'extérieur (0-1), l'OM remonte à la quatrième place du championnat avec 19 points, à égalité mais derrière le MHSC à la différence de buts. Nice, de son côté, reste englué dans la deuxième partie de tableau.