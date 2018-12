L1 : L’Equipe-type de Pierre Ménès, l’OL et le PSG à l’honneur

Dans : Ligue 1, PSG, OL, ASSE, LOSC.

Archi-dominateur de la première partie de saison, le Paris Saint-Germain n’a même pas eu besoin de forcer son talent pour y arriver.

Le club de la capitale a d’entrée de jeu procédé à beaucoup de changements pour maintenir son groupe sous pression et gérer les matchs européens, ce qui a visiblement desservi le PSG au moment de faire le point à la mi-saison. Ainsi, Pierre Ménès a placé « seulement » quatre joueurs du Paris SG dans son équipe type de la phase aller, avec le duo défensif impressionnant Marquinhos-Thiago Silva, et les inévitables Mbappé et Neymar devant. Pas de Cavani ou de Verratti, même si cela n’empêche pas le club parisien d’être le mieux représenté.

Derrière, avec trois joueurs, se trouve l’Olympique Lyonnais, qui place l’inépuisable Ferland Mendy à gauche, et les nouveaux tauliers du milieu de terrain Aouar et Ndombele pour dynamiter l’animation offensive. Cela a de l’allure, même si les supporters lyonnais cherchent encore à comprendre comment Anthony Lopes ne figure pas dans cette équipe type, le portier lyonnais ayant été devancé par le solide Benjamin Lecomte (Montpellier). Les surprenants lillois sont représentés par Nicolas Pépé, qui se glisse confirme qu’il fait bien partie des meilleurs attaquants de Ligue 1. Enfin, Pierre Ménès met en avant l’activité du Strasbourgeois Lala au poste de défenseur droit, et le ratissage et la distribution de Yann M’Vila au poste de milieu défensif.