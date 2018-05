L1 : Griezmann préfère l'OM à l'OL, il explique pourquoi

Dans : Ligue 1, OM, OL.

Natif de Mâcon, Antoine Griezmann a suivi avec assiduité les matchs de l’Olympique Lyonnais dans son enfance. Et pourtant, l’international français est un grand fan de Marseille, club qu’il affrontera ce mercredi en finale de l’Europa League. Dans une interview organisée par l’un de ses sponsors, l’ancien attaquant de la Real Sociedad a mis, une bonne fois pour toute, fin au débat : plutôt supporter de Lyon ou de Marseille ?

« Si je préfère Lyon ou Marseille ? Je préfère l’OM, car j’ai commencé à suivre ce club depuis tout petit. Après, je suis allé vers Lyon car c’était plus près de chez moi pour voir les matchs. Mais au fond de moi, j’ai toujours adoré Marseille. Le Stade Vélodrome, c’est un vrai kiff de voir des matchs là-bas. Et c’est encore plus fort de jouer dans cette ambiance incroyable » a expliqué Antoine Griezmann, marqué par l’ambiance survoltée du Stade Vélodrome durant l’Euro 2016, comme de nombreux joueurs de l’Equipe de France. Mais que les supporters olympiens ne rêvent pas : le buteur de l’Atlético Madrid n’aura aucun scrupule ce mercredi en finale de la Ligue Europa... à Lyon.