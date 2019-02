L1 : Gradel prive Caen du bonheur, Reims fait tomber le MHSC

Dans : Ligue 1, TFC, SMC, MHSC, Reims.

Opposé à Bordeaux, Nantes s'est relancé à La Beaujoire (1-0) tandis que Caen est passé proche de la victoire face à Toulouse (1-1). De son côté, Reims a réalisé une grosse performance en gagnant à Montpellier (4-2).

Pour son premier match avec Rolland Courbis au côté de Fabien Mercadal, Caen devait gagner sur la pelouse de Toulouse. Sur un plan purement comptable, cela devenait urgent, et les Normands sont passés tout proche de leur objectif. Grâce à un but marqué par Crivelli en toute fin de match, le Stade Malherbe menait au score, mais Gradel égalisait dans le temps additionnel (1-1). Dans le même temps, Nantes s’est imposé (1-0) à La Beaujoire face à Bordeaux grâce à un but magnifique inscrit par Pallois.

Un grand Oudin porte Reims contre Montpellier

C’est à Montpellier que se déroulait le match du haut de tableau à 15 heures entre Reims et le MHSC. Et malgré l’ouverture du score précoce de Congré en faveur du MHSC, ce sont les Champenois qui l’ont emporté (2-4) grâce à un éblouissant Oudin, auteur d’un doublé. En attendant Rennes-OM, le Stade de Reims est 5e de Ligue 1. Montpellier en revanche, décroche plus que jamais dans cette course à l’Europe.