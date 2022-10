L1 : Gourvennec de retour, deux clubs le veulent !

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Il y a du mouvement sur les bancs de Ligue 1 et trois clubs cherchent un entraineur. Jocelyn Gourvennec est bien parti pour retrouver une place.

Libre de tout engagement depuis la fin de son engagement avec Lille l’été dernier, Jocelyn Gourvennec va profiter du coup de balai effectué en ce mois d’octobre sur les bancs de Ligue 1. Brest, Auxerre et désormais Reims ont décidé de se séparer de leur technicien. L’ancien meneur de jeu de Rennes, Nantes et de l’OM notamment semble avoir rechargé les batteries et il est candidat dans au moins deux de ces clubs. Gourvennec a un rendez-vous prévu avec les dirigeants de l’AJ Auxerre annonce Foot Mercato.

Mais chacun va avancer ses pions puisque le technicien de 50 ans est également courtisé par le Stade Brestois, qui vient de se séparer de Michel Der Zakarian. Des clubs bien évidemment en difficulté au classement, tout comme c’était le cas avec le Stade de Reims qui a annoncé ce jeudi le départ d’Oscar Garcia. Mais dans cette année au calendrier particulier et avec l’enchainement des matchs et les quatre descentes en fin de saison, les clubs n’hésitent désormais plus à tout changer pour essayer de créer une nouvelle dynamique.

10e avec Lille la saison passée

La saison passée, avec Lille tout juste sacré champion de France avec Christophe Galtier, Jocelyn Gourvennec n’avait pas pu faire mieux que la 10e place avec tout de même une qualification en 1/8e de finale de la Ligue des Champions. Cela n’a pas suffi à l’empêcher de prendre la porte, puisque le LOSC a ensuite confié les commandes de l’équipe à Paolo Fonseca.