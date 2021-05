L1 : Fort comme Turc, Lille reste en tête

Dans : Ligue 1.

35e journée de Ligue 1 :

Stade Pierre Mauroy

Lille bat Nice : 2 à 0

Buts pour Lille : Yilmaz (13e), Celik (56e)

Quelques heures après la victoire du PSG, le LOSC a fait le boulot face à Nice en s'imposant 2-0 grâce à des buts de ses joueurs turcs Yilmaz et Celik.

Connaissant le résultat du PSG qui s'était imposé plus tôt dans la journée face à Lens, les Lillois entamaient le match déterminés à reprendre les commandes de la Ligue 1. Sur son premier ballon du match, Burak Yilmaz trouvait le chemin des filets d'une belle frappe à l'entrée de la surface suite à une remise de Jonathan David (1-0, 13e). Gênés par l'intensité lilloise, les Niçois étaient souvent en retard et Lotomba frôlait l'expulsion après une grosse faute sur Bamba (35e). Finalement, les Dogues rentraient aux vestiaires avec un avantage d'un but.

Dès le début de la deuxième période, Jordan Lotomba recevait un deuxième carton jaune et quittait la pelouse, laissant ses partenaires à 10. En supériorité numérique, le LOSC faisait le break grâce à Celik qui marquait d'une magnifique reprise de volée (2-0, 56e). Yilmaz manquait le K.O en trouvant le poteau alors qu'il se présentait seul face au gardien (65e). Les hommes de Christophe Galtier géraient tranquillement la fin de rencontre.

Grâce à ce succès, le LOSC conserve sa place de leader avec un point d'avance sur le PSG à trois journées de la fin. Le derby du Nord face au RC Lens lors de la prochaine journée sera capital dans la lutte pour le titre.