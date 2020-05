L1 : Enfin un trophée pour Payet ! Mbappé et Neymar vont tousser

Dans : Ligue 1.

Le championnat de Ligue 1 étant officiellement terminé depuis la semaine dernière, suite à une décision conjointe du gouvernement français et de la LFF, l’heure est désormais aux bilans.

Ces derniers jours, de nombreux médias ont dévoilé leur équipe-type de la saison 2019-2020 de L1. Si les joueurs du PSG trustent les rôles principaux, comme Mbappé, Neymar ou Di Maria, peu de joueurs de l’OM ressortent finalement du lot. Si le club phocéen a réalisé une très belle saison, avec une deuxième place finale en championnat, c’est avant tout grâce au bon collectif qu’a parfaitement su construire André Villas-Boas. Même si des éléments comme Alvaro ou Mandanda auraient mérité quelques lauriers après cet exercice, c’est finalement Dimitri Payet qui a été auréolé dans un classement, celui des lecteurs d'Eurosport. Puisque d’après le média, c’est le meneur de jeu de Marseille qui a récolté le plus de points lors d’un vote basé sur chacune des 28 journées de L1.

Avec 50 unités, le numéro 10 marseillais devance ainsi Neymar (44), Mbappé (43) ou Di Maria (42). Un choix étonnant, puisque le PSG a quand même survolé la L1 jusqu’à la quête de son neuvième titre de champion de France. Auteur de neuf buts et de quatre passes décisives en 22 matchs de L1 cette saison, Payet ne démérite quand même pas son statut de MVP, même si Mbappé, le meilleur buteur du championnat, ou Di Maria, le meilleur passeur de la L1, auraient aussi eu leur place tout en haut de l’affiche. En tout cas, Payet succède à Mbappé (2019), Thauvin (2018), Lacazette (2017) et Ben Arfa (2016). Un trophée symbolique qui fera plaisir à Payet, sachant que ce dernier n’a jamais gagné un titre majeur, malgré plusieurs finales, et notamment à l’Euro 2016 avec l’équipe de France ou en Europa League avec l’OM en 2018…