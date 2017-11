L1 : Duluc se demande qui de l'OL, l'OM ou Monaco finira « dans le mur »

Dans : Ligue 1, OL, OM, Monaco.

Le grand bénéficiaire de cette 13e journée de Ligue 1 dans le haut du classement est bien évidemment le Paris Saint-Germain qui a creusé l'écart sur la meute qui espère rester le plus longtemps possible à ses trousses. Mais, avec six points d'avance sur Monaco, neuf sur l'OL et dix sur l'OM, on peut penser que le suspense pour le titre de champion de France est déjà terminé. Dans son édito pour L'Equipe, Vincent Duluc s'inquiète surtout pour Monaco, Lyon et Marseille qui vont devoir se battre pour les deux tickets en Ligue des champions. Car l'un d'entre-eux va finir en vrac et en Europa League.

« Dans un Championnat où seules quatre équipes semblent capables d'intégrer le top 5, cette saison, les poursuivants ont rappelé qu'il n'y avait pas de poursuite : il y a seulement un autre Championnat. Il concerne Monaco, Lyon et Marseille, trois clubs qui savent déjà qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde, la saison prochaine, dans la nouvelle Ligue des champions qui permettra au troisième de L1 de disputer un seul barrage de qualification, et d'être débarrassé des Espagnols, des Anglais, des Allemands et des Italiens. Vu de France, cette nouvelle formule aura un sens, au moins : le quatrième va perdre énormément. On s'en voudrait de dramatiser l'affaire, mais voilà : entre l'ASM, l'OL et l'OM, un projet sur trois va aller dans le mur. C'est une tension dont le trio aura du mal à se séparer, jusqu'à la fin de la saison », explique Vincent Duluc. A moins que l'OL ou l'OM gagne l'Europa League et le ticket en Ligue des champions qui va avec, cela ferait alors plaisir à tout le monde.