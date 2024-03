L1 ‍: Des footballeurs misent en secret pendant les matchs

Dans : Ligue 1.

On l'a appris cette semaine, un joueur de Ligue 2, désormais sans club, a 40.000 euros de dette pour des paris sportifs. Et il n'est pas le seul à être addict.

Yoann Court l'a confié mercredi, il s'est perdu dans les paris sportifs, au point d'avoir emprunté de l'argent à des connaissances pour essayer de s'en sortir. À présent libéré de cette addiction, l'ancien joueur du SM Caen doit encore rembourser ses créanciers afin d'être sorti de l'enfer des paris en ligne. A en croire L'Equipe, qui a enquêté sur les paris faits par des footballeurs professionnels, alors que c'est strictement interdit, Court n'est pas le seul à avoir cédé à cette coûteuse passion. Auteur de cette enquête, Thomas Simon a notamment rencontré un témoin qui affirme qu'en plein match, il n'est pas rare de voir des paris se faire dans les vestiaires, ou plus précisément dans les toilettes des vestiaires. Un témoignage totalement hallucinant.

Des joueurs dans les toilettes des vestiaires de Ligue 1

Même si la source de L'Equipe a témoigné sous couvert de l'anonymat, son récit est incroyable. « Des joueurs en sont déjà venus à parier à la mi-temps, aux chiottes... Ça voulait dire qu'ils l'ont fait sur le match qui se déroulait, le match auquel ils prenaient part. Si les gens savaient tout ce qu'il se passe dans un vestiaire », précise, à notre confrère, celui qui est présenté comme un « protagoniste » du football français. Et si la LFP exige chaque année des sites de paris sportifs qu'ils scrutent dans leurs fichiers l'éventuelle présence de joueurs, entraîneurs, dirigeants et membres des staffs des clubs professionnels, ce sont les moins rusés qui se font parfois prendre par la patrouille.

L'immense majorité passe en dehors des radars de la Ligue. « Des joueurs parient grâce à d'autres personnes, font payer des amis ou de la famille, font des tickets et règlent en cash. Si je vous donne 50 balles et vous demande de les mettre sur tel match, qui va retracer ça et me retrouver ? », explique un ancien joueur, qui précise qu'il a personnellement connu des dirigeants qui misaient contre leur équipe tellement elle était mauvaise.